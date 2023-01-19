Париж, 19 января, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Власти Франции рассматривают возможность отправки Украине танков «Леклерк» (Leclerc) в качестве военной помощи. Об этом неназванный французский чиновник рассказал изданию Politico.

Nicolas Liponne/Global Look Press Танк Leclerc

«Вопрос сложный и ещё не решен в Париже. Но мы думаем об этом», — сказал собеседник издания.

По его словам, на решение может повлиять результат совместного заседания кабинетов министров Франции и Германии.

В декабре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о желании Киева получить танки, соответствующие натовским стандартам, в том числе французские танки «Леклерк».

AMX-56 Leclerc — современный французский основной боевой танк, серийно выпускавшийся с 1992 года. Его производство прекращено.

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