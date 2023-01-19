Москва, 19 января, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Упаковка препарата «Ролнавир» российской компании «Промомед» с действующим веществом ралтегравир, который предназначен для лечения ВИЧ, обошлась тендерному департаменту Москвы в 2,8 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Вместе с тем, по данным издания, цена упаковки оригинального препарата «Исентресс» компании MSD (Нидерланды) составляет 17,2 тыс. рублей.

Также уточняется, что тендер на 4,9 тыс. упаковок выиграл дистрибьютор «Биопрепарат», который снизил максимальную объявленную цену контракта с 70,7 млн до 14,1 млн рублей. Заявку закроют препаратом-дженериком «Ролнавир» российской компании «Промомед».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что заболеваемость ВИЧ в России уверенно снижается, за период с 2018 по 2021 год снижение составило 31,4%.

Снижение заболеваемости фиксируют все последние годы: в 2019 году — на 6,8% относительно предыдущего года, в 2020 году — на 24,8%, в 2021 году — на 2%. По итогам 2021 года в стране зарегистрировано 851 754 носителя ВИЧ, это около 0,58% населения.

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