Омск, 19 января, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Военный суд в Омске вынес приговор мобилизованному, который угрожал своему командиру физической расправой, ему дали шесть лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Омского военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Суд установил, что 12 октября 2022 года в палаточном городке в Омске мобилизованный старшина Станислав Рыбин толкнул командира в грудь, после чего приставил к его горлу охотничий нож, угрожая убийством.

Мобилизованного задержали в тот же день, против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия в отношении начальника» и «Угроза убийством».

Как сообщало ИА REGNUM, к пяти с половиной годам колонии строгого режима приговорил суд мобилизованного за избиение и оскорбление в ноябре 2022 года офицера в парке «Патриот».

Суд признал Александра Лешкова виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации.

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