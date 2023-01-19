Мелитополь, 19 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Шестьдесят первая бригада украинской армии, которая с пафосом входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года, почти целиком уничтожена в Соледаре, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Напомним, действия российских сил, участвовавших в штурме Соледара, стали неприятным сюрпризом для киевских боевиков. По словам бойца группы «Вагнер», принимавшего участие в освобождении города, благодаря обдуманному манёвру штурмовые отряды ворвались в центр города сразу с двух сторон и перерезали ВСУ пути снабжения.

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Отмечалось, что почти по всему Соледару лежат тела киевских боевиков, уничтоженная и повреждённая техника, оборудование, оружие и боеприпасы, в том числе производства стран НАТО.

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Освобождение Соледара состоялось вечером 12 января. С Херсонской областью всё сложнее. Она стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В середине октября 2022 года российские власти решили отселить жителей с правого берега Днепра в глубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.

МЧС России/ТАСС Эвакуация жителей Соледара

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«Если мы посмотрим на битву за Херсон, генерал Суровикин провел отличную, одну из самых четких стратегических операций по выводу российской армии. Российская армия действительно находилась в очень опасной ситуации, поскольку она находилась на другом берегу Днепра. Они вывели войска, не понеся никаких потерь, они не оставили никакого вооружения и оборудования. Они вывели гражданских, до этого это была одна из самых четко реализованных операций», — пояснил полковник армии США в отставке, член Сената штата Вирджиния с 2012 по 2022 год Ричард Блэк в эфире Соловьёв Live.

Возвращение временно оставленной правобережной части Херсонской области — одна из главных задач 2023 года.

«Вся причерноморская часть, которая была включена в состав России в 18-м веке, будет на своем родном месте», — уверен Сальдо.

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Как сообщало ИА REGNUM, о разгроме силами ЧВК «Вагнер» 61-й бригады ВСУ в Соледаре сообщил ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его оценке, почти никто из тех, кто снимал тогда шествие на видео, после боёв в Соледаре не выжил.

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