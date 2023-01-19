Веллингтон, 19 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что покидает свой пост. С таким заявлением она выступила 19 января на ежегодном собрании своей партии.

Oliver Contreras/Global Look Press/Keystone Press Agency Джасинда Ардерн

По словам Ардерн, у неё больше «не осталось топлива», чтобы по-прежнему занимать столь ответственный пост. Она поняла это во время летних каникул.

«Пришло время», — сказала политик.

Полномочия Ардерн истекут не позднее 7 февраля, переизбираться она не намерена. Всеобщие выборы в стране пройдут 14 октября.

Ардерн заявила, что посвятит всё своё время семье.

Как сообщало ИА REGNUM, Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии в 2017 году в возрасте 37 лет. До неё ни одна женщина в мире не возглавляла правительство, будучи столь молодой.