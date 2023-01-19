Берлин, 19 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Представители России не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 17–19 февраля, заявил председатель Кристоф Хойсген в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Мюнхенская конференция по безопасности

«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — сказал он.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что Москва не заинтересована в участии в Мюнхенской конференции по безопасности, Москва и не собиралась участвовать в этом форуме. Также складывается впечатление, что на Западе просто боятся услышать точку зрения Москвы.

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