Reuters: Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Берлин, 19 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Представители России не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 17–19 февраля, заявил председатель Кристоф Хойсген в интервью Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мюнхенская конференция по безопасности
«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — сказал он.
Напомним, ранее в МИД России заявили, что Москва не заинтересована в участии в Мюнхенской конференции по безопасности, Москва и не собиралась участвовать в этом форуме. Также складывается впечатление, что на Западе просто боятся услышать точку зрения Москвы.
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