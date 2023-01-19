Анкара, 19 января, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Народ Украины вынужден воевать за чужие цели, Россия же борется против преступного националистического режима, заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

Edgar GutiÃ©rrez|© Edgar GutiÃ©rrez ВСУ

Он отметил, что западные страны платят киевскому режиму деньги, поставляют оружие и разведывательную информацию, а также говорят, куда стрелять.

«Страдает от этого братский украинский народ, который вынужден воевать за чужие цели», — цитирует его газета Aydınlık.

При этом Россия борется не против украинского народа, а против преступного режима, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом госпереворота, подчеркнул Буравов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон провоцирует Киев на организацию терактов на территории России заявлениями о том, что Крым является украинской территорией.

Дипломат констатировал, что заявления представителей американских органов власти становятся всё более воинственными и могут стать для Киева сигналом к вседозволенности.

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