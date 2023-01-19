Москва, 19 января, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты стали использовать Вооружённые силы Украины с целью наносить удары большими снарядами. Для этого используются гексакоптеры, изначально предназначенные для опрыскивания полей, рассказал ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» Владимир Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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«Они достаточно быстро летают, но сама суть — у них высокая грузоподъемность. Они спокойно могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов», — отметил он.

Такие боеприпасы способны выводить из строя даже тяжёлую технику при точных ударах, подчеркнул командир подразделения. В связи с этим использование ВСУ таких беспилотников он назвал серьёзной опасностью для российской бронетехники.

Украинские боевики стали применять гексакоптеры вместо турецких БПЛА Bayraktar. Последние достаточно успешно уничтожались российскими военными в ходе спецоперации и потом перестали поставляться Киеву по каким-то причинам, отметил Владимир Новиков. Преимуществом промышленных дронов перед турецкими он назвал лёгкость запуска: гексакоптеры можно отправлять в воздух с любой поверхности, а для турецких беспилотников необходим специальный полигон.

Как сообщало ИА REGNUM, Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ, заявил ранее представитель России в США Анатолий Антонов. Поставки оружия Украине он считает бесполезными и опасными, так как эти действия только увеличивают количество жертв среди мирного населения.