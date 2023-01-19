Сальдо: Каховская ГЭС надёжно защищена от ударов ВСУ
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Каховская ГЭС надёжно защищена от ударов ВСУ
Херсон, 19 января, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Каховской ГЭС больше не угрожают обстрелы со стороны киевских боевиков. Об этом сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что станция хорошо защищена.
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Владимир Сальдо
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Сальдо заверил, что обстрелы ВСУ больше не смогут повредить ГЭС — угрозы разрушения или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра нет.
Отмечается, что Каховская ГЭС, кроме подачи электроэнергии, ещё и регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонской области и Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2022 года Владимир Сальдо сказал о возможности восстановить работу Каховской ГЭС в течение года.