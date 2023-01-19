Донецк, 19 января, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Недостаточный профессионализм украинских военных вынудил ВСУ отказаться от смешанных подразделений и формировать отряды, полностью состоящие из иностранцев. Такие полностью укомплектованные наёмниками подразделения обороняли Соледар, рассказали ТАСС в Народной милиции ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Там также сообщили о больших потерях военной техники украинской армией, в том числе по вине необученных киевских боевиков. Чтобы сохранить вооружения, его по большей части доверяют иностранным подразделениям.

«В том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наёмниками, но работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев. Не офицеры-иностранцы, а остальные — украинцы, а именно батальоны иностранцев от и до», — отметили в Народной милиции ДНР.

Там заметили тенденцию отправлять на Украину из западных стран уже сформированные отряды иностранцев, полностью укомплектованные как рядовыми, так и офицерами. Пока численность таких подразделений небольшая.

Как сообщало ИА REGNUM, Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ, заявил ранее представитель России в США Анатолий Антонов.