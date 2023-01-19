Кардифф, Великобритания, 19 января, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Беженцы с Украины зачастую испытывают дискомфорт и неудобства из-за незнания языка той страны, где нашли пристанище. Так, в разговоре с Wales Online одна их украинских беженок рассказала, что из-за языкового барьера в Великобритании, где она живёт с дочерью, она переживает «социальную смерть».

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

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Приехав в Кардифф в августе 2022 года, женщина заключила так называемое «спонсорское» соглашение с одним из местных жителей в рамках программы «Дома для Украины». Трудно было найти работу.

«Я прохожу стадию социальной смерти. Языковые барьеры сводят на нет мои навыки, знания и опыт. Ранее я преподавала в университете и являлась магистром госуправления», — поделилась украинка.

Издание отмечает, что семье уже отказано в проживании, она ищет новое пристанище.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше в городе Люблине местные жители избили семью украинских беженцев.