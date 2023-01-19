Ереван, 19 января, 2023, 07:18 — ИА Регнум. В Армении ночью 19 января в жилом помещении одной из воинских частей случился пожар. Есть погибшие, сообщили в минобороны республики.

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Отмечается, что, по предварительным данным, в результате пожара в жилом помещении инженерно-саперной роты воинской части, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, погибли 15 военнослужащих, состояние трёх военнослужащих оценивается как тяжелое.

На месте работают оперативные службы и специалисты минобороны. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 человек спасли пожарные из шестиэтажного здания в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В подвальном помещении жилого дома с коммерческими помещениями горела сауна.