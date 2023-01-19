Посол России в США заявил о бесполезности поставок Украине любых вооружений
Посол РФ в США Антонов: Россия уничтожит любое оружие, поставляемое Киеву Западом
Вашингтон, 19 января, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ. Об этом заявил представитель России в США Анатолий Антонов, комментируя слова представителя американского Государственного департамента Неда Прайса о применении вооружений из США для атак на Крым. Слова посла опубликованы пресс-службой дипмиссии.
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Он напомнил о том, как в годы Великой Отечественной войны советская армия уничтожала немецкое вооружение.
Он считает не только бесполезными, но и опасными поставки оружия Украине, так как эти действия только увеличивают количество жертв среди мирного населения.
Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов также заявил, что Вашингтон провоцирует Киев на организацию терактов на территории России заявлениями о том, что Крым является украинской территорией. Представитель России в США констатировал, что заявления представителей американских органов власти становятся всё более воинственными и могут стать для Киева сигналом к вседозволенности.