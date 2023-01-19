Вашингтон, 19 января, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Американцы осудили выступление супруги главы киевского режима Елены Зеленской и делегации Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Комментарии к посту читатели оставили на ультраправом сайте Breitbart.

President.gov.ua Елена Зеленская

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Первая леди на украинском языке обратилась к участникам форума с основной мыслью — призывом к решительным действиям и помощи Киеву. Приехавшие с Зеленской делегаты также призвали страны передавать украинской армии больше оружия, тяжёлой техники и поддерживать санкции против России.

«Киев и его силы — это всё, что стоит между российской агрессией и новой ядерной катастрофой», — сказала Зеленская.

Комментаторы без стеснения назвали чету Зеленских «мошенниками, что даже Клинтоны начинают казаться дилетантами», вспомнили вояж Елены в разгар войны в Париж и посоветовали «отправляться домой и не умолять участвовать в конфликте».

«У нас есть один мошенник в Белом доме, другой нам не нужен».

«Торговцы оружием по всему миру уже получают огромную прибыль. Просто не вмешивайте нас в эти дела», — призвал один из читателей.

«Украина — не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтона, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться», — поддержал другой пользователь.

«Коррумпированный Зеленский не отдавал оружие, за это оружие платят другие. К черту Украину, злую, преступную, коррумпированную», — заключил читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Зеленская на полях ВЭФ в Давосе сказала, что собирается передать главе КНР Си Цзиньпину письмо от супруга-президента. По её мнению, послание является «приглашением к диалогу».