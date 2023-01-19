Буэнос-Айрес, 19 января, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Пять членов аргентинского авиаклуба украли самолёт в провинции Чако, управляемое ими воздушное судно потерпело крушение. Преступники взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и пытались улететь на легкомоторном самолёте Cessna-206, сообщило издание Diario Norte.

Southern.mchs.ru Крушение самолёта

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Грабители не знали, что воздушное судно было оборудовано скрытой системой блокировки. Подача бензина была недоступна до открытия топливопровода, расположение системы управления которым преступникам, видимо, было неизвестно. Об этом рассказал курирующий расследование дела о краже самолёта прокурор Серхио Риос.

«Упади он в городе, была бы трагедия… У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод», — отметил он.

Воздушное судно принадлежало местному фермеру. На украденном самолёте злоумышленники пролетели порядка семи километров,. Никто из находящихся на борту воздушного судна при крушении не выжил.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Аргентине потерпел катастрофу санитарный самолёт. Тогда погибли четыре человека.