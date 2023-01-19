Москва, 19 января, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Российский экологический оператор (РЭО) предлагает ввести ответственность за засоры в канализации бытовыми отходами. Письмо с инициативой отправлено замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексею Ересько.

(сс) Michael Coghlan Пластиковые отходы

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«Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам — происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам. Среди наиболее частных сбрасываемых в канализацию отходов — предметы личной гигиены, втулки, упаковка, пакеты», — цитирует ТАСС РЭО.

Оператор в этой связи предлагает «назначить крайнего» — предусмотреть установление ответственности за последствия засоров.

Отмечается, что РЭО работает над механизмом сокращения образования отходов, развития инфраструктуры утилизации и вовлечения вторсырья в повторный оборот.

Как сообщало ИА REGNUM, автоматические камеры работают в России с 11 января для того, чтобы штрафовать выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу.