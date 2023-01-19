Москва, 19 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Улучшенные БМП с боевым модулем «Бережок» российские военнослужащие ценят за возможность использовать разнообразное вооружение и большую мощность. Об этом рассказал командир одного из подразделений ВС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

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Модернизированные боевые машины пехоты применяют на сватовском направлении. Ещё одно их достоинство — они могут выполнять свои функции в любое время суток. По функциональности модернизированные БМП сравнивают с БМПТ «Терминатор».

«Это одна вторая «Терминатора». Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с «Терминаторами», — отметил командир подразделения.

Он рассказал, что военнослужащие используют разные вооружения на боевых машинах пехоты в зависимости от команд, которые поступают. На БМП с модулем «Бережок» есть база БМП-2, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, автоматический гранатомет АГС-17 и два противотанковых ракетных комплекса «Корнет».

Как сообщало ИА REGNUM, уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживают удар гранатомёта. Они оборудованы в том числе двумя 30-миллиметровых пушками 2А42, четырьмя пусковыми ракетными установками с лазерной системой наведения, гранатомётами АГС-17 и модернизированным танковым пулемётов Калашникова.