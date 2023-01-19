Москва, 19 января, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало кадры тренировки экипаж вертолёта Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» — полёты были выполнены в сложных гидрометеоусловиях в Атлантическом океане.

Mil.ru Ка-27 Северного флота

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Во время полётов лётчики провели разведку с целью вскрытия воздушной и надводной обстановки по маршруту перехода фрегата.

Также экипаж выполнил взлёты и посадки на вертолётную площадку фрегата на ходу. Полёты проходили при волнении моря до 3 баллов и скорости ветра около 15 метров в секунду.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием.

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Как сообщало ИА REGNUM, экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России отработали посадку на палубу тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», выполняющего в Баренцевом море учебно-боевые задачи.