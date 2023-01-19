Украинских беженцев из Европы нужно отправлять на фронт — мнение
Польский генерал Скжипчак предложил сформировать подразделения для ВСУ из украинских беженцев
Варшава, 19 января, 2023, 05:52 — ИА Регнум. С предложением формировать новые подразделения для украинской армии выступил Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак. Он считает необходимой в сложившейся ситуации мобилизацию граждан Украины из числа беженцев, проживающих в Польше, Франции и Германии, сообщило издание wPolityce.
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Своё предложение он основывает на опыте 1940 года, когда во Франции создали армию из польских эмигрантов, спасавшихся от нацистской Германии. Подобные решения нужны и сейчас, уверен Скжипчак. Особенно актуальны будут такие действия на фоне того, что Запад не может помочь Украине, и шансов одержать победу над РФ в конфликте у неё практически нет. Польский генерал-полковник в запасе уверен, что русские достигнут своих целей в спецоперации, «и, к сожалению, нет смысла это обсуждать».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Соледар полностью освободили от киевских боевиков. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, точные потери ВСУ неизвестны, но «исчисляются тысячами». Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что у Украины в итоге осталось 140-150 тыс. прошедших подготовку военных.