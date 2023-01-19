Майами, США, 19 января, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Власти США не информировали российское посольство об аресте россиянина Анатолия Легкодымова.

Capital.ru Криптовалюта

Читайте также: Бизнесмена из России задержали в Майами по подозрению в отмывании денег

«Уведомления об аресте Легкодымова к нам не поступало. Нами сделан запрос в Госдепартамент о его местонахождении», — пояснили журналистам в консульском отделе посольства России в США.

Ранее сообщалось, что суд по делу Легкодымова состоится 19 января в Южном округе Флориды.

Как сообщало ИА REGNUM, один из руководителей криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов был задержан агентами ФБР в Майами. Его обвиняют в получении средств незаконным путём.