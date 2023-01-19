Соледар, ДНР, 19 января, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Бригада бойцов ВСУ №61, которая в ноябре гордо входила в пустой Херсон, была почти полностью уничтожена в Соледаре. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

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«Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — сказал руководитель региона.

Он напомнил, что боевики этого подразделения прославилось тем, как с пафосом входили в ноябре в пустой Херсон. Шествие военных тогда снимали на видео. Из тех, кто тогда был на кадрах, почти никто не выжил после боёв в Соледаре, подчеркнул Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, командир подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал, что разгром ВС РФ киевских боевиков в Соледаре заставил их «приостановить планы» наступления на город Кременную в ЛНР и на херсонском направлении.

Соледар полностью освободили от киевских боевиков 17 января. Из города были эвакуированы около 500 человек. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, точные потери ВСУ неизвестны, но «исчисляются тысячами».