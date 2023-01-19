Нижний Новгород, 19 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Нижегородский арбитраж отказался привлекать к субсидиарной ответственности по долгам лопнувшего более трёх лет назад банка «Ассоциация» его бывшего главу правления Михаила Гапонова. Требование конкурсного управляющего оставили без рассмотрения. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство самого Гапонова, который был ещё и одним из акционеров банка.

Гапонов также был депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, но его полномочия были прекращены досрочно.

Напомним, банк «Ассоциация» остался без лицензии в июле 2019 года, будучи на 170-м месте в рейтинге по размеру активов. Регулятор перед этим обнаружил отсутствие более 3,8 млрд рублей на счетах банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке. Это более чем в два раза превышало величину его собственных средств. На сегодня банк — банкрот, процедура конкурсного производства продлена до марта 2023 года. На начало декабря 2022 года у банка установлены долги перед 1 266 кредиторами на сумму более 11,5 млрд рублей.