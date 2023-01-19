Оттава, 19 января, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Послу России в Оттаве Олегу Степанову в МИД Канады не был сделан демарш из-за высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, как ранее озвучила его коллега Мелани Жоли.

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Дипломат заверил, что его вызов в МИД был связан с другим поводом, к Лаврову он не относился. Поэтому слова Жоли он воспринял как «предсказуемую общезападную пропаганду».

«Я увидел заявление Жоли после встречи, и немного удивился, потому что приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — пояснил Степанов журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Канады Мелани Жоли в ходе пресс-конференции 18 января сказала, что Степанова вызывают на разговор в ведомство в связи со сравнением Лаврова действий США с действиями Гитлера и Наполеона, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».