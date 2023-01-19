Москва, 19 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал властям регионов открыть киоски у входов в торговые центры.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уличная торговля

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По сообщениям российских СМИ, Мантуров в целях создания условий для сбыта продукции отечественного производства и фермеров поручил организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов у входов в торговые центры и магазины.

Торговые места предлагают раздавать без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг России рассчитывает, что в 2023 году в стране увеличится объём продаж новых автомобилей всех сегментов.