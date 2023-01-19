Бахмут, ДНР, 19 января, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Медалью «За отвагу» посмертно награждён боец ЧВК «Вагнер» из Танзании Таримо Немес Раймонд, добровольно участвовавший в спецоперации. Он погиб под обстрелом, спасая жизнь сослуживцу, рассказал РИА Новости боец с позывным «Стрела».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

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До принятия решения участвовать в СВО гражданин Танзании учился по обмену в Российском технологическом университете МИРЭА, а затем был осуждён за убийство. Он не признал свою вину и предпочёл защищать Россию, чем оставаться в колонии.

«Сражался он на территории Бахмута (украинское название Артёмовска — прим. ИА REGNUM), неоднократно проявил мужество и отвагу, рискуя жизнью по отношению к нашим ребятам, 24 октября героически погиб в окрестностях Опытного, тащил раненого бойца и погиб под артобстрелом», — отметил военнослужащий с позывным «Стрела».

Раймонда похоронили в Горячем Ключе. Его родственники сказали, что «воину та земля пухом, за которую он бился». Боец посмертно награждён медалью группы Вагнера «За отвагу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске уничтожены армией РФ подразделения, бойцов которых готовили и обучали для наступления на южном направлении, заявил ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Украина потеряла резервы, которые готовила для наступления.