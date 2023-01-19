Донецк, 19 января, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Киевские боевики противостоят бегству и сдачи в плен — они ставят заградотряды из националистов, стреляют в спину своим же военнослужащим. Об этом командир группы добровольцев «Викинг» рассказал РИА Новости.

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По словам командира, укронацисты понимают, что у них «спина прикрыта» их же заградотрядами, а потому яростно сопротивляются и «вгрызаются в каждый метр».

Офицер считает, что один из эффективных методов борьбы с противником — окружение, а не штурм в лоб: так называемая «методика котлов» — это оптимально — окружили, раскатали».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале сообщил, что ночью 19 января «в Запорожье громко».