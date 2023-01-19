Херсон, 19 января, 2023, 04:05 — ИА Регнум. ВСУ воспользовались относительным затишьем в Херсонской области как возможностью перебросить часть боевиков на донецкое направление. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо, сообщили РИА Новости.

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Цитата из видео «Зверства ВСУ» ВСУ

По его словам, обстрелы и бои на линии соприкосновения в Херсонской области продолжаются, и российские военные по-прежнему «давят на противника», осуществляют вылазки и диверсии. Ведётся контрбатарейная борьба с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города, также отметил Сальдо.

«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал, что разгром ВС РФ киевских боевиков в Соледаре заставил их «приостановить планы» наступления на город Кременную в ЛНР и на херсонском направлении.