Иркутск, 19 января, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Финансовому управляющему дочери бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко — Татьяне Мордуевой дали ещё три месяца на реализацию имущества в рамках банкротного производства. Арбитраж Иркутской области продлил срок процедуры до 19 апреля 2023 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Соответствующее сообщение суда — «о продлении срока реализации имущества» — появилось в карточке дела 18 января 2023 года, но само определение ещё недоступно для ознакомления.

Напомним, в отношении дочери и сына бывшего губернатора Сергея Левченко ранее были введены банкротные процедуры. Андрей Левченко, который был областным депутатом, также стал фигурантом уголовного дела. Суд в 2022 году приговорил сына экс-губернатора к девяти годам лишения свободы. 26 января Иркутский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор.

В активе Татьяны Мордуевой — доли в шести юрлицах, в том числе издательском центре, который выполнял госконтракты Заксобрания Иркутской области. Совладельцем компании является отец Мордуевой — Сергей Левченко. Директор — Никита Мордуев.