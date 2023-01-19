Киев, 19 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Американские СМИ вновь подняли тему гибели Дениса Киреева, который был в числе переговорщиков в Гомеле в феврале 2022 года, а в марте его нашли застреленным в центре Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Информация от Киреева якобы помогла «отбить атаку на Киев, отстоять город», заявил газете The Wall Street Journal глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Банкир Денис Киреев подозревался украинскими силовиками в госизмене, за это и был убит.

Политологи считают, что Киреев попал под зачистку элит и окружения президента Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев погиб в ходе выполнения специальной задачи. Об этом 5 марта сообщило главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.