Киев, 19 января, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Потерпевший крушение в Броварах вертолёт, в котором находились руководящие сотрудники МВД Украины, направлялся в зону боевых действий. Об этом рассказал во время брифинга замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение вертолета МЧС Украины в Броварах

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«Цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия», — отметил он.

Воздушное судно должно было доставить министра МВД Украины Дениса Монастырского в зону соприкосновения. По словам замглавы начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, вертолёт долгое время продолжал движение, не набирая высоту.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 18 января в Броварах вертолёта были девять человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Воздушное судно упало возле детского сада, в здании начался пожар. Всего по данным ГСЧС Украины погибли 17 человек, в том числе четверо детей, пострадали — 25 (11 из них — дети).