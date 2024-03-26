Запорожье, Запорожская область, 19 января, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале сообщил, что ночью 19 января «в Запорожье громко».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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По словам Рогова, в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, раздаются взрывы.

«На данный момент речь идёт о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы», — написал Владимир Рогов.

Председатель также сообщает, что зафиксированы попытки работы ПВО киевских боевиков, что представляет наибольшую опасность для мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские системы противовоздушной обороны, вопреки всем нормам международного права, находятся в жилых кварталах. Это и стало причиной трагедии в Днепропетровске.