Кадыров показал видео с взятыми в плен у Белогоровки боевиками ВСУ
ЛНР, 19 января, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, призванные два дня назад и взятые в плен российскими военнослужащими, рассказали о том, как их готовили к участию в боях. Кадры с пленными опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
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По его словам, во время обстрела он остался в землянке один, потом у него отказали ноги.
Разговаривал с бойцами ВСУ командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов. Он отметил, что на протяжении последних нескольких дней были очень серьёзные бои и столкновения в районе Белогоровки. Рядом с ним также стояли военные ВСУ Василий Мулык и Илья Иванчук. Все трое пленных были отправлены в зону соприкосновения два дня назад.
Как сообщало ИА REGNUM, на основании рассказов пленённых под Белогоровкой Рамзан Кадыров сделал вывод, что воевать с Россией на Украине отправляют в том числе людей, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, а вместо подготовки «кололи дрова, копали ямы».