ЛНР, 19 января, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ, призванные два дня назад и взятые в плен российскими военнослужащими, рассказали о том, как их готовили к участию в боях. Кадры с пленными опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

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«Нас накрыли шквальным огнём», — сказал один из военных ВСУ Сергей Лымаренко.

По его словам, во время обстрела он остался в землянке один, потом у него отказали ноги.

«Меня человек почти на руках вынес с леса, у меня ноги отказали… с «Ахмата» батальона», — также сказал пленный.

Разговаривал с бойцами ВСУ командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов. Он отметил, что на протяжении последних нескольких дней были очень серьёзные бои и столкновения в районе Белогоровки. Рядом с ним также стояли военные ВСУ Василий Мулык и Илья Иванчук. Все трое пленных были отправлены в зону соприкосновения два дня назад.

«На данный момент бои завершились тем, что в общей сложности взяты в плен шесть представителей нацформирований Украины. Этим ребятам повезло, потому что очень много их товарищей лежат грузом 200 вокруг Белогоровки. Удивляюсь, насколько безжалостно их закидывают на поле боевых действий и насколько к ним относятся по-скотски люди, которые абсолютно не пекутся ни о них, ни об украинском народе», — отметил Алаудинов.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании рассказов пленённых под Белогоровкой Рамзан Кадыров сделал вывод, что воевать с Россией на Украине отправляют в том числе людей, которые никогда в жизни не держали в руках оружие, а вместо подготовки «кололи дрова, копали ямы».