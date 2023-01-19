Москва, 19 января, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов опроверг заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что стороны обсуждают урегулирование конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

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«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте «корейского варианта», но и в принципе», — однозначно сказал Логвинов в интервью газете «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, киевскому режиму предложили урегулирование конфликта по «корейскому сценарию с 38-й параллелью», заявил 8 января Данилов. 38 параллель — неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, проходящей примерно по 38-й параллели северной широты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Данилова о «корейском сценарии» уткой.