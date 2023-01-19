Вашингтон, 19 января, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Оскорбительными сочли в США слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Вашингтон действует подобно Наполеону и Адольфу Гитлеру, создавая антироссийскую коалицию. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Читайте также: Лавров сравнил США с Наполеоном и Гитлером

Он также оценил как «смехотворное» заявление главы МИД России о том, что запад угрожает праву РФ на существование. К своему комментарию Кирби добавил заверение в том, что Вашингтон продолжит отправлять вооружения Киеву при поддержке союзников — стран Запада.

Ранее Лавров отмечал, что США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины. Он напомнил, что Наполеон мобилизовал почти всю Европу против Российской империи, а Гитлер — против Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ считает задачей, которую поставили перед собой США, — «окончательное решение русского вопроса». Отсюда и заявления про желание добиться «стратегического поражения» России, сказал Лавров.