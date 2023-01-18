Вашингтон, 19 января, 2023, 02:51 — ИА Регнум. В перечень вооружений, которые намерены отправить Соединённые Штаты Америки в качестве помощи Украине, не вошли танки Abrams. Запланированы поставки боевых бронированных машин Stryker, артиллерии и боеприпасов, сообщило издание Politico.

MinistryofDefence.ua Помощь Украине от США

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Намерение не отправлять танки Украине источник из администрации США объяснил логистическими трудностями. Кроме того, могут возникнуть трудности с обслуживанием тяжёлой техники, опасаются американские власти. При принятии решения отказать Киеву в танках Abrams в США не руководствовались соображениями не допускать эскалации конфликта, заверило издание.

Однако «из-за опасений спровоцировать» Москву не войдут в пакет помощи оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Зато Киев получит от Вашингтона бомбы малого диаметра GLSDB, способные преодолевать расстояние до 160 км.

Как сообщало ИА REGNUM, танки Leopard-2 будут отправлены Украине из Германии в том случае, если США также начнут обеспечивать Киев аналогичными боевыми машинами, заявил накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Германия не намерена делать односторонние шаги и ждёт отправки Киеву из США танков Abrams.