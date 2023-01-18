Варшава, 19 января, 2023, 02:48 — ИА Регнум. В городе Ниск в Польше украинские школьники написали жалобу на учителя математики, которая участвовала в акции против «украинизации» страны. Об этом сообщает издание Kresy.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

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Акция проходила ещё в октябре 2022 года под лозунгом «Нет украинизации Польши». Украинские ученики подали жалобу, а директор её направил в дисциплинарную комиссию при Совете по образованию. 16 января было заседание.

На днях, пишет издание, состоялась акция, теперь уже в защиту преподавателя. Отмечалось, что учитель свою позицию высказывала не в школе, а за её пределами.

По мнению организаторов акции поддержки педагога, в том числе местных депутатов, украинцам не понравились «политические взгляды и патриотизм» учителя, а также листовка с информацией о Бандере и Шухевиче, названых преступниками, призывы запретить прославление убийц. Ученики скандалили с участниками октябрьской акции, настаивая, что это «герои».

Учительница заявила, что ни о чём не жалеет и будет патриотом, продолжая участие в подобных акциях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше в городе Люблине местные жители избили семью украинских беженцев на автобусной остановке.