Кременная, ЛНР, 19 января, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Командир подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал ТАСС, что разгром ВС РФ киевских боевиков в Соледаре заставил их «приостановить планы» наступления на город Кременную в ЛНР и на херсонском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

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По словам командира, на данный момент под Кременной укронацисты стреляют беспорядочно, по всему, чему попадают.

«С их стороны идёт обстрел, с нашей стороны — выявление огневых точек и их подавление», — сказал Владимир Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, из Соледара были эвакуированы около 500 человек.