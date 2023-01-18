ВСУ поменяли планы после разгрома в Соледаре — стреляют беспорядочно
Командир Новиков: ВСУ после разгрома в Соледаре приостановили наступление на Кременную в ЛНР
Кременная, ЛНР, 19 января, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Командир подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» рассказал ТАСС, что разгром ВС РФ киевских боевиков в Соледаре заставил их «приостановить планы» наступления на город Кременную в ЛНР и на херсонском направлении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Соледар
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По словам командира, на данный момент под Кременной укронацисты стреляют беспорядочно, по всему, чему попадают.
«С их стороны идёт обстрел, с нашей стороны — выявление огневых точек и их подавление», — сказал Владимир Новиков.
Как сообщало ИА REGNUM, из Соледара были эвакуированы около 500 человек.