Лондон, 19 января, 2023, 01:21 — ИА Регнум. В Великобритании назвали наигранными слёзы супруги президента Владимира Зеленского Елены, отреагировавшей на крушение вертолёта на детский сад в городе Бровары в Киевской области. Реакцию жены украинского лидера высмеяли читатели издания Daily Mail.

ЗеПрезидент. youtube.com Зеленский

Читайте также: Зеленский рассказал о кадровых решениях после гибели руководителей МВД

«В Донбассе начиная с 2014 года погибли тысячи людей из-за действий киевских силовиков. Разве она проронила тогда хоть одну слезинку?» — написали британцы в комментариях под материалом о слезах Зеленской.

Пользователи назвали её слёзы «крокодиловыми» и подчеркнули, что она вряд ли плакала о тяжёлых условиях жизни украинских детей-инвалидов или о тех, кто живёт в детских домах страны. Елену Зеленскую назвали актрисой. Британцы предположили, что в том числе с её помощью украинцами манипулируют.

«Кто-нибудь протяните ей стодолларовую купюру, чтобы она вытерла глаза», — написал читатель Western Wars.

«Я хотел бы знать, критиковали ли когда-либо Зеленского люди, находившиеся в вертолёте», — выразил подозрения другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский назвал смерть руководящих сотрудников министерства внутренних дел большой потерей для государства. На борту упавшего на детский сад 18 января вертолёта были девять человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы ведомства Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф Николай Анацкий, а также три члена экипажа — Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов. Всего по данным ГСЧС Украины погибли 17 человек, в том числе четверо детей, пострадали — 25 (11 из них — дети).