Оттава, 19 января, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Глава МИД Канады Мелани Жоли в ходе пресс-конференции 18 января сказала, что посла России в Оттаве Олега Степанова вызывают на разговор в ведомство.

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«Мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде», — озвучила министр иностранных дел Канады Жоли, пояснив, что причиной вызова являются слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что он действия США сравнил с действиями Гитлера и Наполеона, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».

Отмечается, что Мелани Жоли поддерживает киевский режим и военную помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, новое заявление канадских властей о помощи киевской армии выглядит нелепо на фоне внутренних проблем Канады, считает посол Олег Степанов.

Лавров заявил, что США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины.

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