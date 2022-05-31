Вашингтон, 19 января, 2023, 01:02 — ИА Регнум. В Артёмовске уничтожены армией РФ подразделения, бойцов которых готовили и обучали для наступления на южном направлении. Об этом заявил на своём YouTube-канале экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

Читайте также: Полковник из США: ВСУ мобилизуют подростков из-за потери 150 тысяч военных

«Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. Эти подразделения погибли в Бахмуте (украинское название Артёмовска — прим. ИА REGNUM)», — отметил он.

Он оценил потери ВСУ под Артёмовском, заявив, что у Украины в итоге осталось 140-150 тыс. прошедших подготовку военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макгрегор отмечал, что боевики понесли огромнейшие потери и потому теперь направляют на фронт подростков в возрасте 13–15 лет. Он оценил потери ВСУ в 150 тыс. военных.