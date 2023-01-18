Москва, 19 января, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Европейская экономическая комиссия ООН не получит взнос от России за 2022 год. Соответствующее решение принято официально, документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Tomsk.gov.ru Флаги России и ЕС

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«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — сообщается в тексте распоряжения, подписанного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

О решении России ООН проинформирует министерство иностранных дел страны, также следует из документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы». Речь идёт о 21 международном документе. Решение принято в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы.