Грозный, 19 января, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Воевать с Россией на Украине отправляют в том числе людей, которые никогда в жизни не держали в руках оружие. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадров после того, как с военными ВСУ пообщался командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Читайте также: Кадыров рассказал, как «наводит шорох» миномёт «Тюльпан»

«Только оказавшись в плену, украинские военнослужащие имеют возможность озвучить правду. Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук делятся своими историями о том, как оказались на передовой. «Кололи дрова, копали ямы» — это вся подготовка мобилизованных новобранцев. Вместо военной подготовки люди, которые никогда в своей жизни не держали оружие в руках, выполняют хозяйственную работу», — написал Кадыров.

В свете такой подготовки он назвал логичным то, что впоследствии боевики ВСУ покидают огневые позиции, которые должны защищать. Из рассказов пообщавшихся с Алаудиновым военнослужащих следует, что военных Украины не обеспечивают должным образом оружием и провизией, отсутствует толковое командование.

«Киевский режим, находящийся на поводу западных покровителей, намерен вести борьбу до последнего украинца. Однако сами украинцы не особо это желание поддерживают», — пришёл к выводу Кадыров.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее он рассказал о том, что батальоном «Запад-АХМАТ» начал использоваться самоходный миномёт «Тюльпан». Кадыров назвал это оружие смертельным и способным «нанести непоправимый урон всему вокруг».