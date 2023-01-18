Боевики ВСУ рассказали, как их отправляли воевать без подготовки
Кадыров рассказал о подготовке к боям новобранцев ВСУ: кололи дрова, копали ямы
Грозный, 19 января, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Воевать с Россией на Украине отправляют в том числе людей, которые никогда в жизни не держали в руках оружие. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадров после того, как с военными ВСУ пообщался командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов.
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В свете такой подготовки он назвал логичным то, что впоследствии боевики ВСУ покидают огневые позиции, которые должны защищать. Из рассказов пообщавшихся с Алаудиновым военнослужащих следует, что военных Украины не обеспечивают должным образом оружием и провизией, отсутствует толковое командование.
Как сообщалоИА REGNUM, ранее он рассказал о том, что батальоном «Запад-АХМАТ» начал использоваться самоходный миномёт «Тюльпан». Кадыров назвал это оружие смертельным и способным «нанести непоправимый урон всему вокруг».