Харьков, Украина, 19 января, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Ночью 19 января в Харьковской области до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Сирены воздушной тревоги также звучали и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, киевские боевики проводят подготовительные мероприятия для обороны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, что свидетельствует о кардинальном изменении ситуации и переходе инициативы к российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета ВС России была подбита ПВО Украины в Днепропетровске — установка киевских боевиков находилась в жилом квартале.