Авдеевка, ДНР, 18 января, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации в ежедневной сводке сообщает об обстрелах ВСУ 18 января на нескольких направлениях.

U.S. Army Europe Images ВСУ

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В 21:00 зафиксирован обстрел населённых пунктов Курахово — Александровка, выпущено пять снарядов калибром 155 мм. В 23:15 киевские боевики ударили по направлению Авдеевка — Каштановое, выпущено шесть снарядов. Через пять минут ещё пять снарядов выпущены уже по Авдеевке — Яковлевке. В 23:20 ударили по Авдеевке — Ясиноватая восемью снарядами. В 23:25 четыре удара пришлись на населенные пункты Тоненькое — Макеевка (Червоногвардейский район).

Как сообщало ИА REGNUM, здание школы в населенном пункте Михайловка Запорожской области получило сильные повреждения при массированном обстреле со стороны киевских боевиков.