Киев, 18 января, 2023, 23:48 — ИА Регнум. На Украине был принят ряд решений по назначению новых руководителей в системе МВД страны после гибели главы ведомства и его заместителя во время крушения вертолёта в Киевской области. Об этом заявил в своём телеграм-канале украинский лидер Владимир Зеленский, назвав смерть руководящих сотрудников министерства внутренних дел большой потерей для государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение вертолета МЧС Украины в Броварах

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«Министр МВД Денис Монастырский, Евгений Енин (заместитель министра МВД Украины — прим.ИА REGNUM), их коллеги, погибшие в катастрофе, — это не те люди, которых можно легко заменить. Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надёжными руководителями», — отметил Зеленский.

Он рассказал, что спасательная операция после авиакатастрофы в Броварах длилась почти девять часов силами сотен людей. На месте ЧП работали спасатели, сотрудники полиции и Нацгвардии, медики, психологи, работники Службы безопасности Украины.

«Я благодарю всех, кто сегодня был задействован в этой спасательной операции. Хочу отдельно поблагодарить воспитательницам детского сада, на территорию которого упал этот вертолёт. Спасибо за четкие действия, за то, что выводили детей. Спасибо также обычным жителям и жительницам Броваров-которые помогали и детям, и раненым. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — сказал Владимир Зеленский.

Он также сообщил о начале расследования уголовного дела по факту ЧП и привёл данные о гибели четырнадцати человек, в том числе одного ребёнка. По данным Зеленского, ранены были 25 человек, в их числе — одиннадцать детей. ГСЧС Украины ранее сообщало о гибели четверых детей.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт МЧС Украины потерпел крушение в городе Бровары в Киевской области 18 января. Воздушное судно упало на детский сад, в котором в тот момент находились дети и сотрудники. На борту вертолёта были девять человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы ведомства Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф Николай Анацкий, а также три члена экипажа — Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов. Все они погибли.