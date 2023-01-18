Вашингтон, 18 января, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил 18 января журналистам, что Белый дом не наблюдает намерений Белоруссии присоединиться к спецоперации в целях «оказания помощи» российской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Читайте также: МИД России: попытки нанесения ударов по Белоруссии обречены на провал

«Мы всё ещё не видим признаков того, что Белоруссия намерена или планирует организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию для оказания помощи российским войскам на Украине», — заверил Кирби.

При этом отставной контр-адмирал выразил обеспокоенность регулярно проводимыми военными учениями России и Белоруссии.

Известно, что киевские боевики строят фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Белоруссии и совместная с ВС России региональная группировка войск надёжно охраняют западные границы Союзного государства, любые попытки нанесения ударов по белорусской территории являются обречёнными на провал. Об этом 13 января заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.