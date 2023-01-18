Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Власти Петербурга выполнят все свои обязательства по отношению к городу-побратиму Мариуполю в Донецкой Народной Республике. Одним из них станет запуск трамвая в этом городе, сильно пострадавшем от боевых действий. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов доложил 18 января президенту России Владимиру Путину.

t. me/a_beglov «Петербург — Мариуполю»

«Мы выполнили все свои обязательства в прошлом году, полностью выполним обязательства в следующем году перед мариупольцами», — сказал Беглов.

В Мариуполе установлен подаренный Петербургом памятник Александру Невскому, запущен большой фонтан, продолжается реконструкция и ремонт жилых домов.

«И, как я Вам уже докладывал, весной запустим первый трамвай: для нас это очень важно, для ленинградцев, петербуржцев, — запустить там трамвай, они очень ждут», — подчеркнул Александр Беглов.

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Кроме того, Петербург продолжит принимать на отдых детей из города-побратима, как летом, так и в другое каникулярное время.

«У нас за лето отдохнули 1,5 тысячи мариупольцев и сто учителей. Сейчас на всех каникулах где-то 150–200 [учащихся] принимаем к себе сюда, в наши лагеря, где они отдыхают», — уточнил губернатор Петербурга.