В США назвали недостаточным количество поставляемых Киеву ЗРК Patriot
Кирби заявил, что американских ЗРК Patriot не хватит для обеспечения ПВО Украины
Вашингтон, 18 января, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказал мнение, что передача Украине батареи ЗРК Patriot не покроет нужды страны по обеспечению противовоздушной обороны. Он заявил представителям американских СМИ, что для решения этой проблемы количество таких систем должно быть больше.
Читайте также: Пентагон: в США приступили к обучению боевиков ВСУ работе с ЗРК Patriot
Он также констатировал, что даже уже отправленная Киеву установка не начнёт работать в течение короткого времени, так как украинским военным сначала необходимо научиться использовать её, и на это потребуется несколько месяцев. ЗРК Patriot «сама по себе не станет ответом на все нужды Украины в противовоздушной обороне», подчеркнул Кирби.
Как сообщало ИА REGNUM, в США уже приступили к обучению киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил 17 января официальный представитель американского министерства обороны Патрик Райдер. Осваивать работу с установкой будут порядка ста военных киевского режима.