Вашингтон, 18 января, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказал мнение, что передача Украине батареи ЗРК Patriot не покроет нужды страны по обеспечению противовоздушной обороны. Он заявил представителям американских СМИ, что для решения этой проблемы количество таких систем должно быть больше.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

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«В идеале для покрытия территории только системами Patriot нужно несколько батарей, расположенных вблизи критически важных объектов… Об этом мы думаем, когда говорим о ПВО, которое обеспечивают только системы Patriot. Но как я сказал, на Украине мы не сосредотачиваемся на конкретных системах», — отметил представитель Белого дома.

Он также констатировал, что даже уже отправленная Киеву установка не начнёт работать в течение короткого времени, так как украинским военным сначала необходимо научиться использовать её, и на это потребуется несколько месяцев. ЗРК Patriot «сама по себе не станет ответом на все нужды Украины в противовоздушной обороне», подчеркнул Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, в США уже приступили к обучению киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил 17 января официальный представитель американского министерства обороны Патрик Райдер. Осваивать работу с установкой будут порядка ста военных киевского режима.