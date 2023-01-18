Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей речи на ВЭФ в Давосе сказал, что боевые действия на Украине замедлились по «понятным причинам». Трансляция его выступления велась на сайте Всемирного экономического форума.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс

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Отвечая на вопрос журналиста о ситуации на Украине, которая «больше похожа на тупик», Зеленский заявил, что боевые действия на данный момент идут медленнее из-за усталости обоих участников.

«Война действительно замедляется зимой. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и слава Богу, враг тоже», — ответил украинский лидер в эфире.

При этом, по заверениям Зеленского, на восточном участке линии фронта ожесточенные бои продолжаются — «Украина стоит твёрдо и решительно».

Как сообщало ИА REGNUM, супруга Зеленского Елена, полностью его поддерживающая, на полях ВЭФ в Давосе сказала, что собирается передать главе КНР Си Цзиньпину письмо от президента. По её мнению послание является «приглашением к диалогу».