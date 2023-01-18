В Госдуме просят Куйвашева разобраться с провозом детей в колясках
Комитет Госдумы просит главу Свердловской области разобраться с проездом с колясками с детьми
Москва, 18 января, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Провести проверку в связи с участившимися случаями непропуска пассажиров с колясками с детьми в общественный транспорт просит глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.
«Уважаемый Евгений Владимирович, прошу Вас поручить провести проверку по данному случаю и на всех направлениях транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в Свердловской области, разобраться в ситуации по провозу в общественном транспорте детей в колясках в сопровождении взрослых, дать соответствующие разъяснения и указания как отвечающим за перевозки жителей лицам, так и местным органам власти, а также проинформировать комитет о принятых Вами мерах», — говорится в письме на имя Куйвашева.
Парламентарий обратила внимание на резонансный случай, произошедший в Нижнем Тагиле, там водитель автобуса не пропустил в салон женщину с коляской, в которой находился ребенок. У нее также есть данные о том, что такой случай не единичный, более того, зачастую водители требуют дополнительную плату за провоз колясок с детьми.