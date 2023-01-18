Москва, 18 января, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Провести проверку в связи с участившимися случаями непропуска пассажиров с колясками с детьми в общественный транспорт просит глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мать с ребенком в коляске

«Уважаемый Евгений Владимирович, прошу Вас поручить провести проверку по данному случаю и на всех направлениях транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в Свердловской области, разобраться в ситуации по провозу в общественном транспорте детей в колясках в сопровождении взрослых, дать соответствующие разъяснения и указания как отвечающим за перевозки жителей лицам, так и местным органам власти, а также проинформировать комитет о принятых Вами мерах», — говорится в письме на имя Куйвашева.

Парламентарий обратила внимание на резонансный случай, произошедший в Нижнем Тагиле, там водитель автобуса не пропустил в салон женщину с коляской, в которой находился ребенок. У нее также есть данные о том, что такой случай не единичный, более того, зачастую водители требуют дополнительную плату за провоз колясок с детьми.